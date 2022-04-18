Симферополь, 18 апреля 2022, 10:38 — REGNUM Обязанности министра промышленной политики Республики Крым будет временно исполнять Елена Элекчян. Соответствующий указ 18 апреля подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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Крым
Марина Каширская © ИА REGNUM

«Возложить временно исполнение обязанностей министра промышленной политики Республики Крым на Элекчян Елену Феликсовну, первого заместителя министра промышленной политики Республики Крым», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что пост министра промышленной политики по собственному желанию покинул Александр Трянов.