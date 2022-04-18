Симферополь, 18 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Обязанности министра промышленной политики Республики Крым будет временно исполнять Елена Элекчян. Соответствующий указ 18 апреля подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Возложить временно исполнение обязанностей министра промышленной политики Республики Крым на Элекчян Елену Феликсовну, первого заместителя министра промышленной политики Республики Крым», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что пост министра промышленной политики по собственному желанию покинул Александр Трянов.