Якутск, , 10:45 — REGNUM В соцсетях опубликовано видео, на котором несколько автомобилей пересекают реку Лена возле Якутска по непрочному льду, преодолевая скопления воды. Ролик опубликовал 18 апреля телеграм-канал «КРИМЯКУТИЯ».

Знак запрета — тонкий лёд Андрей Алексеев

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Вода глубокая, по бокам от «дороги» — вспучившийся лёд. Тем не менее, автомобили уверенно направляются в Нижний Бестях — посёлок, который река Лена отделяет от Якутска.

Жители Якутии комментирую запись удивлёнными смайлами и словами «экстрим» и «опасно». Лихачей необходимо оштрафовать, уверены некоторые.

Как сообщало ИА REGNUM, ледовую переправу через реку Лена закрыли 15 апреля. С этой же даты нельзя пересекать на автомобилях в некоторых местах реки Алдан и Вилюй. Выезд на лёд запрещён.