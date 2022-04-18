Чебоксары, , 10:35 — REGNUM В Чувашии продолжают регистрировать мор рыбы, на этот раз – в Ядринском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

Река Василий Иванов © ИА REGNUM

Проверки проводится по факту гибели рыбы в пруду около деревни Кукшумы Ядринского района. На 18 апреля назначен выезд специалистов ведомства на место происшествия совместно с контроль-надзорными органами.

«В ходе выездного мероприятия запланирован отбор проб воды в месте погибших биологических ресурсов и водных биоресурсов», — говорится в сообщении.

Напомним, что это не первый случай мора рыбы в Чувашии в 2022 году. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле возле населённого пункта Старое Ахпердино Канашского района погибло почти 5,5 тыс. экземпляров серебряного карася, а в январе из-за дефицита кислорода начала массово гибнуть рыба в акватории Чебоксарского залива.

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