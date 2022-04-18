Сеул, , 10:36 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 23 человека. Об этом 18 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 18 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 012 578 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 15 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 526 494 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 110 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили33 008 773 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 178 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 441 002 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 47 743 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 16 353 495.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили менее 50 тыс. зараженных коронавирусом