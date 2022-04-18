Финикс , США, , 10:33 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:99.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Крис Пол, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 10 результативных передач. В составе «Пеликанс» разыгрывающий Си Джей Макколлум набрал 25 очков.

Таким образом, «Финикс» вышел вперёд в серии – 1:0. Следующий матч пройдёт 20 апреля.

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