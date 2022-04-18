Донецк, 18 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования произвели артиллерийский обстрел населенного пункта Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Пантелеймоновки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:10 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпушено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у краинские боевики обстреляли Горловку и Озеряновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме десять снарядов калибра 122 мм.