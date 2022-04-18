Москва, , 10:37 — REGNUM Ещё 16 украинских военных объектов, включая склады и командные пункты, поражены российскими войсками в ходе специальной операции. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 18 апреля в ходе брифинга.

Зарево пожара на складе ВСУ Vn.dsns.gov

Он уточнил, что объекты были уничтожены высокоточными ракетами с воздуха в течение ночи. В их числе — пять командных пунктов ВСУ, хранилище топлива, три склада боеприпасов.

Также уничтожены скопления личного состава и военной техники в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР заявили о колоссальных потерях украинских войск в живой силе и технике. Эти потери Киев тщательно скрывает.

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