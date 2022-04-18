Рим, , 10:30 — REGNUM Инициатива правительства Италии об ограничении оптовых цен на газ в ЕС касается только российского газа, подтвердил в интервью Corriere della Sera премьер-министр Марио Драги.

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«Это было бы способом ужесточить санкции и в то же время минимизировать затраты для нас самих», — сказал он.

«Мы больше не хотим зависеть от российского газа, потому что экономическая зависимость не должна становиться политической», — добавил Драги.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России. В качестве альтернатив рассматривается газ из Алжира и Азербайджана, а также СПГ.