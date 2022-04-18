Симферополь, 18 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Симферополе решено завершить с 20 апреля, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Батарея

«Проходить отключение будет поэтапно. В последнюю очередь отопление прекратим подавать в детские сады, школы, больницы и другие соцобъекты», — уточнил заместитель главного инженера ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Сергей Артеменко.

Отопительный сезон в Крыму начался 5 октября 2021 года. Отметим, что в этом году в регионе весна необычно холодная. Однако уже в ближайшие дни синоптики обещают до +20 градусов тепла.