Милуоки, США, , 10:30 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 93:86.

Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов. В составе «Чикаго» центровой Никола Вучевич сделал дабл-дабл из 24 очков и 17 подборов.

Таким образом, «Милуоки» вышел вперёд в серии – 1:0. Следующий матч пройдёт 21 апреля.

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