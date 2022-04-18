Черкесск, , 10:29 — REGNUM Три человека задержаны в Карачаево-Черкесии по подозрению в подготовке террористического акта на одном из объектов органов государственной власти. У задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и план здания, которое они должны были взорвать по указанию эмиссаров из-за рубежа, сообщили 18 апреля в центре общественных связей ФСБ.

Террорист Sntat.ru

«На территории Карачаево-Черкесской республики пресечена подготовка террористического акта. В городе Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — говорится в сообщении.

По месту жительства задержанных были проведены обыски, в результате которых изъяты, кроме компонентов для создания СВУ, телефоны, в которых имеются записи текстов террористического содержания, инструкции по изготовлению бомбы и переписка с эмиссарами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данному акту возбуждено уголовное дело в отношении задержанных по статьям УК РФ «Участие в деятельности террористической организации» и «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц».