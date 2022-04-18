Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM В торгово-развлекательном комплексе «Охта Молл» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на неделю откроется «Территория здоровья», где горожане смогут получить консультацию врачей-специалистов, пройти диагностику, посетить мастер-классы по здоровому образу жизни и правильному питанию, сообщили 18 апреля в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

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С 18 по 24 апреля в ТРК на Брантовской дороге, 3, пройдет ряд бесплатных выездных медико-просветительских мероприятий, которые направлены на привлечение внимания петербуржцев к важности раннего выявления заболеваний. Проект «Территория здоровья» организован городским центром медицинской профилактики и комитетом по здравоохранению Петербурга.

«Необходимость подобного рода акций вызвана существенной ролью сердечно-сосудистых и иных неинфекционных заболеваний в структуре смертности и инвалидизации среди взрослых жителей Санкт-Петербурга и страны в целом», — пояснили в пресс-службе.

Для посетителей заработают восемь тематических зон: «управления сердечно-сосудистыми», где посетили смогут проконсультироваться у кардиолога и невролога, пройти диагностика аритмии, измерение артериального давления, определение риска инсульта и инфаркта, не инвазивное измерение сахара крови. «Свободного дыхания» — пройти спирометрию и получить оценку функции внешнего дыхания у врача-пульмонолога. Также будут доступны осмотр и консультация оториноларинголога. Гастроэнтеролог проведет прием в зоне «здорового кишечника».

В зона «свободного движения» откроется для тех, кому нужен осмотр ревматолога и хирурга. Диагностика здесь включает осмотр, консультацию, УЗИ сосудов нижних конечностей, консультацию по компрессионному трикотажу. В зоне «искусство видеть» офтальмолог проверит остроту зрения, измерит внутриглазное давление. В зоне «здоровой кожи» проконсультирует дерматолог, специалист даст оценку состояния кожи, родинок, советы по уходу за кожей. В зоне женского и зоне мужского здоровья можно попасть на прием к урологу, гинекологу. Как отметили в пресс-службе, там будет полностью оборудованно рабочее место гинеколога.

«Мероприятия проводятся абсолютно бесплатно для жителей города и являются отличной возможностью уделить внимание своему здоровью», — указали в районной администрации.

Добавим, что медицинскими партнерами акций стали городская поликлиника №17 Красногвардейского района и городская поликлиника №40 Центрального района.