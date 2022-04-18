Донецк, 18 апреля 2022, 10:29 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Горловку и Озеряновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме десять снарядов калибра 122 мм. Об этом 18 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки выпустили по 227 единиц боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики.
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