Берлин, 18 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Более 140 дел возбудили после 24 февраля правоохранительные органы нескольких федеральных земель Германии по факту поддержки российской военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает 18 апреля редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Z на стекле автомобиля

Отмечается, что в основном инциденты связаны с использованием буквы Z — символа российской спецоперации. Так, в Саксонии-Анхальт зафиксировано по меньшей мере 19 инцидентов, когда выражалась поддержка действиям России, при этом в 17 случаях фигурировала буква Z. Речь идёт о нарушении параграфа 140 германского уголовного кодекса.

В Гамбурге открыто по меньшей мере 17 подобных дел, из них 16 связаны с буквой Z. В земле Северный Рейн — Вестфалия таких случаев 37 и 22 соответственно, кроме того, здесь зафиксировано более ста случаев повреждения имущества, имеющих отношение к конфликту на Украине.

Указано также, что фактическое количество инцидентов, связанных с использованием Z в поддержку российской армии, вероятно, гораздо больше.

Власти ряда федеральных земель Германии в конце марта ввели запрет на использование символа Z. Нарушителей могут оштрафовать или даже лишить свободы на срок до трёх лет.

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