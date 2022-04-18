Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Компания Wizards of the Coast анонсировала D& D Direct — онлайн-презентацию, посвящённую проектам из линейки Dungeons & Dragons. Об этом пишет издание PC Gamer.

Dungeons & Dragons Moroboshi

Презентация состоится 21 апреля 2022 года в 19:00 МСК. Ожидается, что на ней представят новые книги, видеоигры и различный развлекательный контент по мотивам Dungeons & Dragons.

Как пишет PC Gamer, на презентации могут показать новые эпизоды из Baldur’s Gate 3, а также анонсировать кооперативный экшен Dark Alliance 2. Однако официальной информации от организаторов на этот счёт пока не поступало.

Напомним, что Dungeons & Dragons — это самая популярная в мире настольная ролевая игра. Первая редакция вышла ещё в 1974 году.

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