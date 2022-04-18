Богота, , 10:27 — REGNUM Вооружённые силы Колумбии совместно с полицией задержали главаря одной из банд в составе наркокартеля «Клан залива» Фаусто Паласиоса. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил глава минобороны Колумбии Диего Молано.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Был пойман главарь «Клана залива» по прозвищу Проклятый Патрик. Это один из самых разыскиваемых преступников в департаменте Сукре», — написал Молано.

Он отметил, что Паласиос обвиняется в «наркоторговле, вымогательстве и сговоре с целью совершения преступления».

В пресс-службе ВМС Колумбии, заявили, что задержанный, который руководил бандой «Мануэль Хосе Гайтан», стал членом «Клана Залива» в 2012 году.