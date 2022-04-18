Бостон, США, , 10:27 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:114.

Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» (сс) Michael Tipton

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, на счету которого 39 очков. В составе «Бостона» форвард форвард набрал 31 очко.

Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии – 1:0. Следующий матч пройдёт 21 апреля.

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