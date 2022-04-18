Бостон, США, 18 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:114.

(сс) Michael Tipton Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, на счету которого 39 очков. В составе «Бостона» форвард Джейсон Тейтум набрал 31 очко.

Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии – 1:0. Следующий матч пройдёт 21 апреля.

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