Кабул, 18 апреля 2022, 10:25 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили Касима Каюма, полковника бывшего министерства внутренних дел Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Тело бывшего офицера было передано его семье 17 апреля.
«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросил Касима вернуться на службу, а когда он это сделал, они арестовал его», — сообщают источники.
Известно, что бывший полковник удерживался талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около недели и подвергался жестоким пыткам. Радикалы пока не прокомментировали смерть бывшего правительственного чиновника.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на новость о смерти Касима Каюма. По мнению многих пользователей, объявленная талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) амнистия — это ловушка с целью убийства бывших силовиков.
Касим Каюм — уроженец уезда Андараб провинции Баглан. СМИ ранее сообщали об убийстве талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жителей северного Афганистана, особенно жителей Андараба, Панджшера, Парвана и Каписы.
В последние недели Андараб стал ареной боёв между силами Фронта национального сопротивления, Фронта освобождения и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Газета New York Times сообщила несколько дней назад, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за первые шесть месяцев своего правления в Афганистане убили или похитили почти 500 бывших государственных служащих, включая сотрудников сил безопасности.