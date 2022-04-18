* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили Касима Каюма, полковника бывшего министерства внутренних дел Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

mosaic36 Убийство

Тело бывшего офицера было передано его семье 17 апреля.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили Касима вернуться на службу, а когда он это сделал, они арестовали его», — сообщают источники.

Известно, что бывший полковник удерживался талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около недели и подвергался жестоким пыткам. Радикалы пока не прокомментировали смерть бывшего правительственного чиновника.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на новость о смерти Касима Каюма. По мнению многих пользователей, объявленная талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) амнистия — это ловушка с целью убийства бывших силовиков.

Касим Каюм — уроженец уезда Андараб провинции Баглан. СМИ ранее сообщали об убийстве талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жителей северного Афганистана, особенно жителей Андараба, Панджшера, Парвана и Каписы.

В последние недели Андараб стал ареной боёв между силами Фронта национального сопротивления, Фронта освобождения и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Газета New York Times сообщила несколько дней назад, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за первые шесть месяцев своего правления в Афганистане убили или похитили почти 500 бывших государственных служащих, включая сотрудников сил безопасности.