Рим, , 10:25 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги «начинает думать, что правы те, кто говорят: вести переговоры» с президентом России бессмысленно, такое заявление Драги сделал в интервью Corriere della Sera.

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К данному выводу премьера Италии, по его словам, привел «кошмар Бучи», ответственность за который он уже возложил на Россию.

Представители большинства политических партий и всех основных СМИ Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 90 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.