Чита, 18 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Чите обнародованы итоги очного войскового этапа Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». Как сообщили 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM в территориальном министерстве культуры, победу в проекте одержали государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры» и мужская группа Народного фольклорного ансамбля «Черёмушки» из села Петропавловка в Бурятии.

Министерство культуры Забайкалья «Казачий круг»

«В конкурсе приняли участие 26 коллективов и отдельных исполнителей — победители первого заочного этапа. Замечательно, что казачьи традиции знают и чтят любительские и профессиональные исполнители в районах Забайкалья и Республики Бурятии. Этот проект — больше, чем просто творческое соревнование. Он призван хранить традиции и воспитывать молодое поколение», — отметили организаторы.

В конкурсе оценивались профессионалы и любители, детские и взрослые коллективы. В состав жюри вошли ведущие специалисты по традиционной культуре, фольклору и народному искусству Забайкалья и Республики Бурятии.

Победители представят Забайкальское Войсковое казачье общество на гала-концерте в Москве.

Читайте также: Коллективы Забайкалья заявлены на конкурс «Казачий круг»