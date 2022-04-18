Уфа, 18 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Возможной причиной гибели рыбы в реке Таштуй в Башкирии является зимний замор. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Onf.ru Гибель рыбы в селе Батырево

Сообщается, что жители деревни Таштуй опубликовали в социальной сети видео о гибели рыбы в реке Таштуй.

На место происшествия выехали специалисты. Они обследовали территорию, но не обнаружили источников возможного поступления загрязняющих веществ в реку. В месте гибели рыбы они провели отбор проб для определения качества природной воды.

Результаты исследования показали, что вода в пруду соответствует нормам предельно допустимых концентраций вредных веществ в реках.

«Возможная причина гибели рыбы – зимний замор», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что материалы будут направлены в Средневолжское территориальное управление Росрыболовства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут появиться рыбохозяйственные заповедные зоны.