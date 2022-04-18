Ханты-Мансийск, , 10:23 — REGNUM Самым состоятельным депутатом Госдумы РФ от Югры по итогам 2021 года вновь оказался председатель комитета по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»). Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте парламента декларации народных избранников.

Павел Завальный Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Павел Завальный задекларировал 38,6 млн рублей дохода за 2021 год, в 2020 году было 31,3 млн рублей. В собственности парламентария — два земельных участка общей площадью более 1,6 тыс. кв. м, два дома общей площадью более 860 кв. м, две квартиры — площадь каждой около 240 кв. м, гаражный бокс 18 кв. м. Депутат владеет автомобилем Porsche Cayenne Turbo.

Бывший мэр Сургута и заместитель губернатора ХМАО, а ныне член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вадим Шувалов («Единая Россия») получил доход в 8,3 млн рублей против 15 млн рублей в 2020 году. В его собственности земельный участок площадью 9,6 соток, квартира площадью 128 кв. м и автомобиль Lexus GX460.

Значительно, с 12,6 млн рублей в 2020 году до 20,7 млн рублей в 2021 году увеличились доходы зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ Евгения Маркова (ЛДПР). Депутат из Югры не имеет в собственности недвижимости, но зато владеет мотоциклом Harley Davidson.

Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от ХМАО Ольга Ануфриева («Единая Россия») отчиталась о прошлогоднем доходе в 7,8 млн рублей. Она владеет двумя земельными участками и двумя квартирами, двумя гаражами, садовым домом и одним автомобилем Lexus.