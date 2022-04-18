Ульяновск, , 10:22 — REGNUM В Ульяновске произошло ЧП на транспорте: загорелся моторный отсек маршрутки. Пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Ульяновской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 18 апреля в 08:20 в Ульяновске. В ведомство поступила информация о коротком замыкании и последующем загорании в моторном отсеке в Газели, которая следовала по маршруту № 55.

«Из автобуса вышли 12 человек, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

От МЧС привлечены восемь спасателей, задействованы две единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупное ДТП с участием маршрутки в Ульяновске произошло в апреле 2021 года. В маршрутке на момент аварии находилось 13 человек, из них девять пассажиров обратились за медицинской помощью.

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