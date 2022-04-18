Москва, 18 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В марте 2022 года индекс повседневных номинальных расходов жителей России составил 255%, что на 41 процентный пункт (19,2%) больше, чем в феврале. В годовой динамике индекс вырос на 46 процентных пунктов (22%), данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

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Самый большой рост индекса повседневных номинальных расходов российских граждан зафиксирован в Приволжском ФО (+21,5%). Меньше всего увеличились расходы в Уральском ФО (+16,3%).

В Москве индекс покупательской активности в марте составил 314% (+25,1%), в Санкт-Петербурге – 318% (+24,2%). Эксперты связывают значительный рост индекса с ажиотажным спросом на товары и продукты питания, которые жители РФ закупали впрок.

ИА REGNUM ранее сообщало, жители России в августе 2021 года увеличили уровень своих расходов на 6,6%.

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