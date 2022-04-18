Москва, 18 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы от Воронежской области отчитались о доходах и собственности. Декларации опубликованы на сайте Государственной думы.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Самым богатым депутатом Госдумы от Воронежской области остаётся Аркадий Пономарёв («Единая Россия») — его доход за 2021 год составил199 491 745,3 руб. Это немногим больше его доходов в 2020-м — тогда он заработал 186,4 млн рублей. В собственности Пономарёва —

Земельный участок под индивидуальное строительство, жилой дом в России, три квартиры в Испании, автомобили «Волга», Mercedes Benz CL 63 AMG, Ford S-MAX, квадроцикл Can Am Outlander 800 и моторное судно «Апполон 490». Доход супруги депутата в 2021 году составил 45 млн рублей (14,5 млн — в 2020 году). Она владеет жилым домом, нежилым недостроенный строением и земельным участком.

Второе место среди воронежских депутатов по уровню доходов по итогам 2021 года оказался бывший губернатор региона Алексей Гордеев («Единая Россия»). Его доход составил11 058 173,93 рублей, что почти на 500 тысяч меньше, чем в 2020-м году. Гордеев владеет двумя раристетными автомобилями, «Москвич» и «Победа». Доход супруги Гордеева составил 1,9 млн рублей, в собственности — квартира на 252 кв. м и два парковочных места.

Депутат Евгений Ревенко («Единая Россия») заработал в 2021 году 5 812 439,12 рублей (5,3 млн — в 2020 году), доход его супруги составил 3 522 282,43 (3,6 млн годом ранее). Каждый из них владеет одной квартирой, как и в 2020 году — в собственности супругов по автомобилю Range Rover.

Сергей Гаврилов (КПРФ) заработал в 2021 году 5 762 032,88 рублей (5,6 млн в 2020 году), доход его супруги составил 233 510,05 (360 тысяч в 2020 году). Он имеет в собственности две квартиры и мотороллер, его супруга владеет земельным участком, домом и Volkswagen Beetle.

Депутат Андрей Марков («Единая Россия») заработал 5,75 млн рублей (в 2020 году — 5,6 млн), супруга получила доход в 599 тысяч рублей. Депутат владеет двумя земельными участками, в совместной собственности супругов — квартира, ещё два участка записаны на супругу депутата. Она же владеет автомобилем Mercedes Benz GLK-Class.

Сергей Чижов («Единая Россия») в 2021 году ему заработал 5,71 млн рублей (5,48 млн — в 2020 году). В его собственности — земельный участок, дом и квартира, а также мотоцикл.

Игорь Кастюкевич («Единая Россия») в 2021 году получил доход в 4,16 млн рублей, доход супруги составил 616 тыс. рублей. Он имеет в собственности участок, два жилых дома, квартиру, баню, а также автомобиль Audi Q7. В собственности супруги — участок и дом.

Антон Ткачёв («Новые люди») заработал в 2021 году скромные 1,1 млн рублей. Недвижимости в его собственности нет, ездит депутат на BMW 3-Series.