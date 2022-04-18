История вопроса

Региональные пассажирские авиаперевозки — это авиаперевозки пассажиров при помощи воздушных судов. На территории России были широко распространены во времени СССР, но с приходом рынка большая часть региональных и местных авиалиний были закрыты. Вновь тема развития региональных пассажирских перевозок начала подниматься в последнее время, после того, как выяснилось, что авиасообщение двух соседних регионов осуществляется через московские аэропорты.