Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Вывоз мусора в Невском районе Петербурга по-прежнему остаётся проблемой для местных жителей. Об этом свидетельствую данные карты контейнерных площадок, опубликованной на сайте Смольного, на 18 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

На прошлой неделе Невский район с показателем в 3,6% проблемных контейнерных площадок по отношению к их общему числу лидировал среди других районов города. За семь дней ситуация в районе только ухудшилась. Теперь доля проблемных площадок составляет 4%.

«Вместо контейнерной площадки у нас настоящая свалка! Вывезти весь мусор!!! Контейнеры даже на стоянке авто стоят. Рядом детская площадка! Мусор разлетается», — пожаловался житель Невского района Вячеслав В.

Ситуация с мусором в других районах немного изменилась. Ранее вторая и третья позиция принадлежали Пушкинскому и Приморскому району. Если вторая позиция осталась за Пушкинским районом в 2,7% (+0,3 по сравнению к прошлым суткам), то третья теперь принадлежит Красносельскому району с показателем в 2,2%.

Напомним, что карты контейнерных площадок в Петербурге формируются за счёт обращений граждан на портале «Наш Санкт-Петербург».