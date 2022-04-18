Париж, 18 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил строителей за работу над восстановление собора Нотр-Дам в Париже. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Sukkoria Нотр-Дам

«Три года назад собор Парижской Богоматери горел. Сегодня прогресс строительства необычайный. Бригадам, мобилизованным для восстановления нашего собора, огромное спасибо», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эммануэль Макрон посетил Нотр-Дам, чтобы посмотреть как идут работы по восстановлению парижского собора.

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