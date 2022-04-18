Чита, , 10:19 — REGNUM Государственные и муниципальные учреждения культуры края присоединились к региональной акции «Zемля героеV», которая проводится в поддержку российских военнослужащих — участников спецоперации на Украине. Подробности 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры региона.

Zемля героеV Министерство культуры Забайкалья

Патриотический проект объединяет 12 памятных дат. Он стартовал 12 апреля – во всемирный День космонавтики и авиации. Участники акции стали организаторами различных тематических событий, посвященных первой знаменательной дате проекта.

Музейно-выставочный центр в честь праздника «День космонавтики» организовал праздник для детей. Космические герои Амонгасы провели для гостей развлекательные и познавательные игры.

«Ребята получили знания о космосе с помощью квеста. Наибольшие эмоции вызвали подвижные игры «Звезды, кометы, Млечный путь», «Космос», танцевальный конкурс. После игровой программы последовал просмотр научно-познавательного фильма про телескоп. Наши гости получили новые знания и массу эмоций», — рассказали в музее.

Библиотеки города и края организовали книжные выставки, виртуальные презентации, конкурсы детских рисунков, творческие занятия и мастер-классы, посвященные покорению космоса.

Все участники акции разместили на страницах в социальных сетях фоторепортажи о проведении тематических событий под хештегом #ZемляГероеV75.

Напомним, акция «Zемля героеV», организованная министерством культуры Забайкалья, продлится до 12 июня. Патриотический проект объединит 12 памятных дат – День космонавтики (12 апреля), Международный день памятников и исторических мест (18 апреля), пасха у православных христиан (24 апреля), праздник весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), Международный день семьи (15 мая), День славянской письменности и культуры (24 мая), День пограничника в России (28 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День русского языка (6 июня), Международный день друзей (9 июня), День России (12 июня).

Лучшие фото и видео-репортажи будут размещены на ведомственных сайтах и страницах в социальных сетях министерства культуры Zабайкалья».

По словам координаторов проекта, региональная акция «Zемля героеV» направлена на поддержание боевого духа сограждан, поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и объединение народа под эгидой многонациональной русской культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, митинг в поддержку решений Президента РФ и наших солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции, в рамках автопробега «Zа мир без нацизма!» прошёл на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев.

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