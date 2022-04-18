Париж, 18 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует в ближайшие дни посетить с визитом Украину. Об этом 18 апреля в эфире радиостанции Sud Radio заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Речь не идёт о ближайших днях, — подчеркнул Бон, говоря о приглашении, сделанном главе Пятой республики украинским президентом Владимиром Зеленским.

Представитель французского внешнеполитического ведомства пояснил, что президент республики не может наносить символических визитов.

«Он поедет на Украину тогда, когда это будет полезно», — сказал Бон.

Он также заявил, что Франция не считает правильным применение термина «геноцид» к событиям на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад, 11 апреля, глава Пятой республики Эммануэль Макрон заявил, что готов нанести визит на Украину — лишь бы это помогло улучшить ситуацию. Маркон подчеркнул, что «готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но не хочет ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство».

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Французский президент пояснил, что поездка имела бы смысл, если бы с её помощью удалось наладить диалог между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.