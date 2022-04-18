Омск, , 10:18 — REGNUM В Омске 41-летний педофил осуждён к длительному сроку лишения свободы. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 апреля в следственном управлении СКР по Омской области.

Суд bloomsberries

Мужчина признан виновным в совершении четырёх эпизодах преступлений, предусмотренных ст. ст. 131, 132 УК РФ («Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера»).

По данным следствия и суда, с декабря 2017-го по январь 2020 года омич, возвращаясь из длительных командировок, неоднократно домогался маленькой дочери своей сожительницы. Девочка рассказала о домогательствах матери в апреле 2021 года, злоумышленника арестовали.

Мужчина отрицал свою вину, однако в его телефоне обнаружили откровенные видео.

18 апреля Советский районный суд Омска назначил мужчине наказание – 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Читайте также: Житель Саратовской области лишён свободы на 18 лет за растление девочки