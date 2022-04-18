Токио, 18 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Глава Square Enix Йосуке Мацуда всё ещё надеется использовать блокчейн-технологии в играх компании. Об этом пишет издание PC Gamer.

Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake Final Fantasy

«Если мы также сможем поощрять тех, кто вносит свой вклад в развитие игр, используя такие технологии, как блокчейн, есть вероятность, что инновационный и интересный контент может быть создан из идей самих пользователей», — рассказывает Мацуда.

Отмечается, что глава Square Enix чётко разделяет геймеров, которые «играют, чтобы развлечься» и тех, кто «способствует развитию игр» путём создания различных модификаций и уникальных режимов. Именно вторую категорию игроков Мацуда хочет поощрять при помочи блокчейн-технологий и NFT-токенов.

Напомним, что в январе 2022 года Йосуке Мацуда уже выступал с заявлением об использовании NFT-токенов в играх Square Enix. Тогда геймеры раскритиковали главу компании и высказали своё недовольство этой идеей.