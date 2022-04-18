Париж, 18 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Происходящие на Украине события отказался называть «геноцидом» государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон 18 апреля в эфире Sud Radio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Нет, это не совсем так… Даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, нужно применять точные термины», — сказал он, отвечая на вопрос о том, считает ли он «геноцидом» спецоперацию Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон также не стал называть события на Украине «геноцидом», призвав быть острожным в терминах и назвав русских и украинцев братскими народами. Кроме того, также отказалась давать этот термин конфликту на Украине кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пять стран посетит группа американских законодателей, чтобы заручиться поддержкой в отношении Украины, в том числе — убедить местные власти присоединиться к «изоляции» России.