Пермь, 18 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Перми 1 мая ряд улиц перекроют и они окажутся вне доступа для движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Наталья Диева ИА REGNUM Бег

Причиной для ограничения станет легкоатлетическая эстафета «Звезда». Ожидается, что ее участниками станут около 2 тыс. человек – любители и профессионалы разного возраста.

Общая протяженность эстафеты составляет 6750 метров. Дистанция будет разбита на 15 этапов и проложена по центральным улицам Перми. Первый старт состоится в 11:00 по местному времени (09:00 мск) на стадионе «Динамо». Организатором мероприятия является минспорта региона.

Стоит отметить, эстафета «Звезда» — это старейшее спортивное мероприятие Прикамья. Оно проводится с 1930 года. Отменялась эстафета только один раз — в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавирусной инфекции.