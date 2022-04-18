Москва, 18 апреля 2022, 10:16 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов потерял два места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 18 апреля сообщается на сайте организации.

Карен Хачанов
Карен Хачанов
Www.daviscup.com

Хачанов опустился с 24-го на 26-е место в рейтинге. Даниил Медведев сохранил вторую строчку, Андрей Рублёв — восьмую, а Аслан Карацев — 30-ю.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лидером по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. Замыкает тройку представитель Германии Александр Зверев.

Рейтинг АТР от 18 апреля:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 8 340 очков;

  2. Даниил Медведев (Россия) — 8 230;

  3. Александр Зверев (Германия) — 7 465;

  4. Рафаэль Надаль (Испания) — 6 935;

  5. Стефанос Циципас (Греция) — 5 980;

  6. Маттео Берреттини (Италия) — 4 945;

  7. Каспер Рууд (Норвегия) — 4 110;

  8. Андрей Рублёв (Россия) — 3 865;

  9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 625;

  10. Кэмерон Норри (Великобритания) — 3 440.