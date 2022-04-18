Москва, 18 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов потерял два места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 18 апреля сообщается на сайте организации.

Www.daviscup.com Карен Хачанов

Хачанов опустился с 24-го на 26-е место в рейтинге. Даниил Медведев сохранил вторую строчку, Андрей Рублёв — восьмую, а Аслан Карацев — 30-ю.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лидером по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. Замыкает тройку представитель Германии Александр Зверев.

Рейтинг АТР от 18 апреля: