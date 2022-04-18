Санкт-Петербург, , 10:23 — REGNUM Теплоэнергетики Петербурга в течение недели с 18 по 22 апреля проведут температурные испытания в восьми районах города, но больше всего в Выборгском районе, предупреждает 18 апреля пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

План испытаний на теплосети СПб. t. me/spbgptek

Так, температурные испытания на текущей неделе состоятся в Выборгском, Красносельском, Красногвардейском, Московском, Пушкинском, Калининском, Приморском, Колпинском и Невском районах.

«Больше всего испытаний на этой неделе пройдет в Выборгском районе Петербурга. Проверки состоятся18,19,20, 21 и 22 апреля», — предупреждают в ГУПе.

В Красносельском, Красногвардейском, Московском районах ГУП «ТЭК СПб» испытает тепловые сети 19 апреля. В Пушкинском районе проверки продут 19 и 21 апреля: теплоэнергетики испытают на максимальную температуру трубопроводы от котельных в Павловске. В Калининском районе проверки состоятся 19 и 21 апреля. 20 апреля испытания запланированы в Приморском и Колпинском районах, 21 апреля — в Невском районе.

«Всего в плане температурных испытаний в этом году — 53 проверки сетей от котельных, — уточнили в ГУП «ТЭК». — Температурные испытания необходимы для своевременного обнаружения ненадежных и потенциально опасных участков трубопроводов и предотвращения возможных технологических нарушений».

Читайте ранее в этом сюжете: В двух районах Петербурга и в Кудрово проверят более 200 км теплосетей