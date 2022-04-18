Черкесск, , 10:21 — REGNUM Три сторонника террористической организации задержаны в Карачаево-Черкесии за подготовку теракта. Об этом сообщили 18 апреля в Центре общественных связей ФСБ России.

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Задержанные — российские граждане, сторонники «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теракт они готовили по указанию боевиков в отношении «одного из объектов органов власти».

В Черкесске по адресу проживания террористов изъяты компоненты для изготовления самодельной бомбы, средства связи, схема с объектом атаки, инструкции и переписка с боевиками, сообщили в ведомстве ТАСС.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о приготовлении к групповому теракту и участии в деятельности террористической организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подготовку теракта пресекли в Калужской области. Сторонники террористов намеревались атаковать один из военных объектов.

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