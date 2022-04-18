Москва, 18 апреля 2022, 10:11 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 18 апреля сообщается на сайте организации.

Екатерина Александрова (Россия)
Екатерина Александрова (Россия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM

Александрова поднялась с 40-го на 39-е место в рейтинге. В первой десятке произошло одно изменение: Гарбинье Мугуруса переместилась с десятой на девятую позицию, сместив Онс Жабер.

Рейтинг WTA от 18 апреля:

  1. Ига Свёнтек (Польша) — 6 711 очков;

  2. Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 975;

  3. Паола Бадоса (Испания) — 4 885;

  4. Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 711;

  5. Мария Саккари (Греция) — 4 705;

  6. Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;

  7. Каролина Плишкова (Чехия) — 4 252;

  8. Даниэль Коллинс (США) — 3 151;

  9. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 070;

  10. Онс Жабер (Тунис) — 3 015.