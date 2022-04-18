Москва, 18 апреля 2022, 10:11 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 18 апреля сообщается на сайте организации.
Александрова поднялась с 40-го на 39-е место в рейтинге. В первой десятке произошло одно изменение: Гарбинье Мугуруса переместилась с десятой на девятую позицию, сместив Онс Жабер.
Рейтинг WTA от 18 апреля:
Ига Свёнтек (Польша) — 6 711 очков;
Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 975;
Паола Бадоса (Испания) — 4 885;
Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 711;
Мария Саккари (Греция) — 4 705;
Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;
Каролина Плишкова (Чехия) — 4 252;
Даниэль Коллинс (США) — 3 151;
Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 070;
Онс Жабер (Тунис) — 3 015.