Москва, 18 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 18 апреля сообщается на сайте организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM Екатерина Александрова (Россия)

Александрова поднялась с 40-го на 39-е место в рейтинге. В первой десятке произошло одно изменение: Гарбинье Мугуруса переместилась с десятой на девятую позицию, сместив Онс Жабер.

Рейтинг WTA от 18 апреля: