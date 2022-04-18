Якутск, 18 апреля 2022, 10:32 — REGNUM Туйара Васильева получила должность уполномоченного по правам ребёнка в Якутии. За её назначение депутаты Госсобрания региона проголосовали почти единогласно, сообщил на заседании 18 апреля спикер Алексей Еремеев.
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Назначения омбудсмена в регионе ждали почти год. Было много претендентов. Кандидатуру внёс на рассмотрение в Госсобрание глава региона Айсен Николаев.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля был освобождён от должности руководителя управления при главе Якутии по профилактике коррупционных и иных нарушений Иван Сортоев. Своё кресло он покинул по собственной инициативе.