Сосновский район, Челябинская область, 18 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Мать погибшей в Челябинской области девочки получит от РЖД 100 тыс. рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Трагедия произошла в сентябре на перегоне Серозак – Смолино Южно-Уральской железной дороги. Девочку смертельно травмировал грузовой поезд.

Прокурор направил в Сосновский районный суд иск о взыскании с ОАО «РЖД» компенсации морального вреда. Требования уже удовлетворены. И после вступления решения суда в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.