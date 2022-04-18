Нью-Йорк, США, , 10:07 — REGNUM Власти Молдавии, несмотря на усилия, не смогли добиться независимости от поставок природного газа из России. Об этом сообщает рейтинговое агентство Moody’s Investors Service.

«Молдавия импортирует почти весь свой газ из России, который используется для отопления и производства. В стране происходит значительное увеличение производства электроэнергии», — отметили в агентстве.

Сообщается, что Молдавия присоединилась через Румынию к энергетической системе Евросоюза, но это не может обеспечить энергонезависимости республики. В случае роста напряжения в отношениях между Москвой и Кишинёвом поставки российского газа могу прекратиться, как это уже было в октябре 2021 года, когда затянулись переговоры о продлении контракта на поставку голубого топлива.

В агентстве также отметили, что Молдавии грозит дефицит газа в случае прекращения его транзита по трубопроводу на Украине.

Напомним, Молдавия также в значительной мере зависит от поставок электроэнергии с теплоэлектростанции, расположенной в Приднестровье. Данная ТЭЦ тоже работает за счет российского газа.