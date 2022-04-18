Нью-Йорк, США, 18 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Власти Молдавии, несмотря на усилия, не смогли добиться независимости от поставок природного газа из России. Об этом сообщает рейтинговое агентство Moody’s Investors Service.

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«Молдавия импортирует почти весь свой газ из России, который используется для отопления и производства. В стране происходит значительное увеличение производства электроэнергии», — отметили в агентстве.

Сообщается, что Молдавия присоединилась через Румынию к энергетической системе Евросоюза, но это не может обеспечить энергонезависимости республики. В случае роста напряжения в отношениях между Москвой и Кишинёвом поставки российского газа могу прекратиться, как это уже было в октябре 2021 года, когда затянулись переговоры о продлении контракта на поставку голубого топлива.

В агентстве также отметили, что Молдавии грозит дефицит газа в случае прекращения его транзита по трубопроводу на Украине.

Напомним, Молдавия также в значительной мере зависит от поставок электроэнергии с теплоэлектростанции, расположенной в Приднестровье. Данная ТЭЦ тоже работает за счет российского газа.