Уфа, 18 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Очередную колонну с гуманитарной помощью намерены отправить в Донбасс из Башкирии. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Министерство обороны России Раздача гуманитарной помощи в Мариуполе

Пятую партию гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР (еще 133 тонны) намерены отправить из Уфы 19 апреля 2022 года.

Сообщается, что гуманитарная миссия будет продолжена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первые четыре колонны из Уфы были отправлены в Донбасс 4 и 18 марта, а также 5 и 9 апреля. Всего уже было отправлено около 434 тонн груза. Жителям этих республик были доставлены продукты питания, строительные материалы, товары первой необходимости.