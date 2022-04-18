Саратов, 18 апреля 2022, 10:11 — REGNUM В Саратове двое несовершеннолетних получили ожоги от высоковольтного кабеля. Организована проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ожоги, полученные во время удара током
Ожоги, полученные во время удара током
Yarnews.net

Инцидент произошел с подростками в возрасте 12 и 15 лет. Днем 17 апреля они находились в помещении бывшей водонасосной станции, расположенной на улице Большой Затонской в Саратове. Схватившись руками за высоковольтный кабель, дети получили ожоги разной степени тяжести. Подростков доставили в медицинское учреждение. За жизнь 15-летнего подростка борются врачи, здоровью другому ребенку ничего не угрожает.

ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2021 года в саратовском селе Семеновка брат с сестрой забрались на вагон товарного поезда, стоявший на железнодорожных путях. На вагоне дети коснулись проводов высокого напряжения, проходивших над путями.

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