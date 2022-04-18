Саратов, , 10:11 — REGNUM В Саратове двое несовершеннолетних получили ожоги от высоковольтного кабеля. Организована проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ожоги, полученные во время удара током Yarnews.net

Инцидент произошел с подростками в возрасте 12 и 15 лет. Днем 17 апреля они находились в помещении бывшей водонасосной станции, расположенной на улице Большой Затонской в Саратове. Схватившись руками за высоковольтный кабель, дети получили ожоги разной степени тяжести. Подростков доставили в медицинское учреждение. За жизнь 15-летнего подростка борются врачи, здоровью другому ребенку ничего не угрожает.

ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2021 года в саратовском селе Семеновка брат с сестрой забрались на вагон товарного поезда, стоявший на железнодорожных путях. На вагоне дети коснулись проводов высокого напряжения, проходивших над путями.

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