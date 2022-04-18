Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге стартовала навигация по рекам и каналам города, которая продлится до ноября 2022 года, сообщили 18 апреля в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Фонтанка

Водные пути города на Неве открылись для навигации 08:00 мск 18 апреля. С этого дня и, ориентировочно до середины ноября, по рекам и каналам будут ходить прогулочные суда, владельцы которых обязаны соблюдать меры безопасности для противодействия распространению COVID-19.

«Организации и индивидуальные предприниматели должны утвердить стандарт безопасной деятельности до начала перевозок пассажиров водным путем и отправить уведомление об осуществлении или возобновлении деятельности через личный кабинет на сайте СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», — пояснили в Смольном.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в этом году в Петербурге усилят водные маршруты Санкт-Петербург – Кронштадт и Петергоф – Кронштадт. Также появится направление в крепость Орешек (Шлиссельбург) с заходом в музей «Прорыв блокады Ленинграда» и будут запущены четыре маршрута по системе Hop-On-Hop-Off, в которой судно будет передвигаться от одного места к другому с остановками для осмотра достопримечательностей. Один из маршрутов будет организован между Новой Голландией, «Авророй» и центром города.